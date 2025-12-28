https://news.day.az/society/1805823.html На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим Из-за дождливой погоды в Баку на некоторых полосах трассы, которая проходит от круговой транспортной развязки в поселке Зых до Международного аэропорта Гейдар Алиев, максимальная скорость движения снижена на 20 км/ч.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел, сотрудники центра внесли изменения в информационные и скоростные табло. На всех табло также установлены знаки "скользкая дорога".
Водителей просят строго соблюдать установленный скоростной режим.
