На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

Из-за дождливой погоды в Баку на некоторых полосах трассы, которая проходит от круговой транспортной развязки в поселке Зых до Международного аэропорта Гейдар Алиев, максимальная скорость движения снижена на 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел, сотрудники центра внесли изменения в информационные и скоростные табло. На всех табло также установлены знаки "скользкая дорога".

Водителей просят строго соблюдать установленный скоростной режим.