Назван объем импорта продукции Азербайджаном

Объем импорта продукции Азербайджаном в январе-ноябре этого года составил 21,188 миллиарда долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, доля государственного сектора в импорте составила 6,9 миллиарда долларов США, частного сектора - 12,4 миллиарда долларов США, физических лиц - 1,9 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели выросли на 26,6%, 7,2% и 7,6% соответственно.

За отчетный период удельный вес государственного сектора в импорте составила 32,41%, частного сектора - 58,39%, физических лиц - 9,20%.

При этом стоимость экспорта товаров из Азербайджана в январе-ноябре 2025 года составила 23,401 миллиарда долларов США.

Согласно информации, доля государственного сектора в экспорте составила 10,6 миллиарда долларов, частного сектора - 12,6 миллиарда долларов, физических лиц - 132,3 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели снизились на 6,6%, 1,3% и 10,4% соответственно.

За отчетный период удельный вес государственного сектора в экспорте составила 45,46%, частного сектора - 53,98%, физических лиц - 0,56%.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов. Это на 1,480 миллиарда долларов или 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов пришлось на экспорт, 21,188 миллиарда долларов - на импорт. За последний год экспорт сократился на 937 миллионов долларов или на 3,8%, в то время как импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов или на 12,9%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что на 3,353 миллиарда долларов или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.