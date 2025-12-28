В солнечных панелях найден скрытый недостаток, радикально сокращающий срок службы

Ученые и эксперты в сфере солнечной энергетики обнаружили серьезную проблему в солнечных панелях, что при определенных обстоятельствах резко сокращает срок их эксплуатации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Oilprice.com.

Проблема кроется в клеевой пленке из этиленвинилацетата (EVA), которая используется для изготовления львиной доли новых солнечных панелей. Как оказалось, эта пленка быстро деградирует под воздействием тепла и влаги. Это приводит к выделению уксусной кислоты внутри солнечного модуля, что вызывает коррозию элементов, пожелтение и значительную потерю энергогенерирующей мощности.

Во влажном климате, например в тропиках, панели, рассчитанные на 25 лет службы, могут демонстрировать существенную деградацию уже через 8 лет. Этот "эффект уксуса" угрожает надежности крупных солнечных проектов, снижая их экономическую привлекательность и внутреннюю норму доходности.

К счастью, решение для этой проблемы уже найдено: переход на полиолефиновый эластомер (POE) и гибридные структуры EPE. Эти передовые материалы более устойчивы к коррозии, сохраняют прозрачность и позволяют солнечным панелям достигать заявленного 25-30-летнего срока службы. Уже около 30% новых солнечных модулей изготавливаются с использованием технологии POE.

Хотя POE дороже на 30-50% EVA-пленки, эта доплата обеспечивает долговечность солнечных панелей.

Однако есть одно "но". Технология POE тоже еще не прошла реальные испытания практикой. Лабараторные эксперименты вроде бы свидетельствуют о ее преимуществах, однако ее реальные слабые и сильные стороны покажут только годы эксплуатации в реальных проектах солнечных электростанций.