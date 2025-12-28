В Азербайджане пресечен незаконный ввоз в страну крупной партии сигарет

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики предотвратили реализацию крупной партии (1 млн. 180 тыс.) сигарет, незаконно ввезённых на территорию страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГТК.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного оперативно-следственного управления и Бакинского главного таможенного управления ГТК на территории Абшеронского района и города Хырдалан, в одном грузовом и одном легковом автомобиле было обнаружено 1 млн. 180 тыс. сигарет "Platinium Seven" общей стоимостью около 150 тысяч манатов, не имеющих обязательной маркировки Азербайджанской Республики.

По данному факту проводится расследование, о результатах которого общественности будет сообщено дополнительно.