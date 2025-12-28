Назван объем экспорта нефти из Азербайджана в Великобританию

В январе-ноябре этого года из Азербайджана в Великобританию было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 273,1 миллиона долларов США и в объёме 514,9 тысячи тонн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель в стоимостном выражении снизился на 117,8 миллиона долларов США или на 30,1% и по объему - на 135,2 тысячи тонн или на 20,8%.

За первые 11 месяцев прошлого года из Азербайджана в Великобританию было экспортировано 650,1 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 390,9 миллиона долларов США.

В течение рассматриваемого периода Великобритания заняла 8-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.