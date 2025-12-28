Более 20% роликов на YouTube оказались сгенерированы ИИ

Более 20% видеороликов, которые YouTube предлагает новым пользователям, относятся к категории так называемого ИИ-слопа - низкокачественного контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование компании Kapwing.

По данным издания, подобный ИИ-контент активно распространяется в социальных сетях и приносит авторам порядка $117 млн в год. Исследование компании Kapwing, в рамках которого были изучены 15 тыс. самых популярных YouTube-каналов (топ-100 в каждой стране), выявило 278 каналов, полностью состоящих из ИИ-слопа. В совокупности они набрали более 63 млрд просмотров и привлекли 221 млн подписчиков.

Для оценки масштабов явления исследователи также создали новый аккаунт на YouTube и проанализировали первые 500 рекомендованных видеороликов. Оказалось, что 104 из них, то есть свыше 20%, были сгенерированы с помощью ИИ, а еще около трети относились к категории brainrot - контенту низкого качества, созданному специально для удержания и монетизации внимания аудитории.

Эксперты отмечают, что ИИ-слоп быстро распространяется на крупнейших цифровых платформах - от X до Meta и YouTube, формируя новую реальность онлайн-контента. Он характеризуется отсутствием контекста, высокой вовлекаемостью и глобальным охватом.

Дополнительный анализ The Guardian показал, что почти 10% самых быстрорастущих каналов YouTube активно используют ИИ-генерацию, и, несмотря на усилия платформы по борьбе с недостоверным контентом, такие каналы продолжают набирать миллионы просмотров.