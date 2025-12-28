В США начали помещать мясо в металлические конструкции

В магазинах Walmart в американском штате Орегон, мясную продукцию начали помещать в металлические проволочные клетки для предотвращения краж.

Как передает Day.Az, такие меры связаны с ростом числа случаев магазинных краж и повышением цен на продукты питания.