https://news.day.az/world/1805847.html В США начали помещать мясо в металлические конструкции - ВИДЕО В магазинах Walmart в американском штате Орегон, мясную продукцию начали помещать в металлические проволочные клетки для предотвращения краж. Как передает Day.Az, такие меры связаны с ростом числа случаев магазинных краж и повышением цен на продукты питания.
В США начали помещать мясо в металлические конструкции - ВИДЕО
В магазинах Walmart в американском штате Орегон, мясную продукцию начали помещать в металлические проволочные клетки для предотвращения краж.
Как передает Day.Az, такие меры связаны с ростом числа случаев магазинных краж и повышением цен на продукты питания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре