На дорогах ухудшится видимость

В ночные и утренние часы 29 декабря в ряде горных и предгорных районов ожидается туман, из-за чего видимость на магистральных автомобильных дорогах может снизиться до 500-1000 метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в ночное время в некоторых горных районах также возможен гололед.

Водителей призывают учитывать погодные условия и соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az