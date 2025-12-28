https://news.day.az/society/1805846.html На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ночные и утренние часы 29 декабря в ряде горных и предгорных районов ожидается туман, из-за чего видимость на магистральных автомобильных дорогах может снизиться до 500-1000 метров. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в ночное время в некоторых горных районах также возможен гололед.
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ночные и утренние часы 29 декабря в ряде горных и предгорных районов ожидается туман, из-за чего видимость на магистральных автомобильных дорогах может снизиться до 500-1000 метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в ночное время в некоторых горных районах также возможен гололед.
Водителей призывают учитывать погодные условия и соблюдать повышенную осторожность на дорогах.
