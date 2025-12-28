Cнизилась cтоимость игроков "Карабаха"

Стоимость ряда игроков "Карабаха" снизилась по итогам обновления портала Transfermarkt.

Как передает Day.Az, наибольшее падение цены зафиксировано у вратаря Фабиана Бунтича. Его рыночная стоимость снизилась с 700 тысяч евро до 500 тысяч. В текущем сезоне голкипер провел лишь два матча в Премьер-лиге.

Стоимость защитника Бадави Гусейнова продолжает снижаться с 2020 года. Если тогда он оценивался в 1 млн евро, то на сегодняшний день его цена составляет 125 тысяч. В нынешнем сезоне Гусейнов принял участие в восьми матчах.

Защитник Аббас Гусейнов, сыгравший всего два матча, потерял в цене 100 тысяч евро и теперь оценивается в 500 тысяч. Аналогичное снижение зафиксировано у полузащитника Хони Монтиэля, который перешел в "Карабах" летом из "Райо Вальекано" и провел шесть встреч. Его текущая стоимость составляет 700 тысяч евро.

На 50 тысяч евро подешевел 23-летний нападающий Муса Гурбанлы. Его рыночная цена теперь равна 700 тысячам евро. В этом сезоне форвард провел восемь матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Снижение стоимости также коснулось капитана команды Абдуллы Зубира. Левый вингер, сыгравший 15 матчей, подешевел с 450 тысяч евро до 400 тысяч. В число подешевевших игроков вошел и нападающий Рамиль Шейдаев, который в шести матчах сезона теперь оценивается в 700 тысяч евро. Летом его стоимость составляла 800 тысяч евро.