В Лачине выпал первый снег

В Лачине выпал первый снег. Высота снежного покрова составляет 5 сантиметров.

Как передает Day.Az, снегопад, начавшийся ночью, продолжается до сих пор.

Соответствующие службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности движения на дорогах.

Представляем фотографии белоснежного Лачина.

