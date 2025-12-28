https://news.day.az/society/1805842.html В Лачине выпал первый снег - ФОТО В Лачине выпал первый снег. Высота снежного покрова составляет 5 сантиметров. Как передает Day.Az, снегопад, начавшийся ночью, продолжается до сих пор. Соответствующие службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности движения на дорогах. Представляем фотографии белоснежного Лачина.
