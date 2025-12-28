Apple разрешили вернуть одну из функций в часы

Компании Apple разрешили продолжать импорт и продажу умных часов с функцией измерения уровня кислорода в крови (пульсоксиметрии) на территории США. Такое решение вынесла федеральный судья Ана Рейес, отклонив ходатайство медицинской технологической компании Masimo о введении временного запрета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Seeking Alpha (SA).

Судебный спор касается патентов Masimo на технологию световой пульсоксиметрии, которые, по утверждению компании, были нарушены в моделях Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Ранее, в октябре 2023 года, Международная торговая комиссия США издала ограничительный ордер для защиты интеллектуальной собственности Masimo.

В ответ Apple выпустила обновление программного обеспечения, которое изменило работу спорной функции. После его установки данные с датчика насыщения крови кислородом стали обрабатываться не на часах, а на смартфоне iPhone, с которым они сопряжены. В компании заявили, что это изменение было одобрено Таможенной службой США.

Однако Masimo не согласна с тем, что подобная модернизация полностью устраняет патентные нарушения. Компания указывает на то, что решение таможенной службы было принято без ее уведомления и возможности участвовать в процессе. Для дальнейшего изучения спора Международная торговая комиссия США (FTC) инициировала отдельное разбирательство.