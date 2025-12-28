В Испании назвали главное событие года в мире

В 2025 году США разорвали свой давний восьмидесятилетний союз с Европой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом написала испанская газета El Pais.

Издание отметило, что союз США с Европой был "вероятно, самым продолжительным в истории", поэтому одной новости о его разрыве "достаточно", чтобы сделать 2025 год "символом нашей эпохи". При этом формально этот разрыв пока не зафиксирован.

"По крайней мере, американские войска пока не собрали чемоданы и не закрыли ни одну из своих баз. И Североатлантический альянс по-прежнему существует на бумаге", - отметили журналисты.

Кроме того, газета подчеркнула, что сейчас остается неясным, остается ли значимой пятая статья НАТО о коллективной обороне или она стала "пустой декларацией".