Logitech представила ультралегкую геймерскую мышь

Компания Logitech анонсировала обновленную версию популярной игровой мыши G304 - модель G304 X Lightspeed. Ключевым изменением стало значительное снижение веса устройства до 99 граммов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Notebookcheck.

При сохранении узнаваемого дизайна производитель добился уменьшения массы за счет использования облегченных материалов и компактного аккумулятора. Это сократило время автономной работы до 106 часов по сравнению с 250 часами у предыдущей версии. Зарядка осуществляется через порт USB-C.

Мышь оснащена улучшенным сенсором HERO с разрешением до 25 600 DPI, поддерживает ускорение до 40G и максимальную скорость отслеживания 400 IPS. Устройство подключается по беспроводной технологии Lightspeed с частотой опроса 1000 Гц через USB-приемник. Поддержка Bluetooth в спецификациях не указана.

Модель совместима с Windows и macOS. Для программирования кнопок доступно ПО Logitech G Hub.

На данный момент G304 X Lightspeed представлена только на сайте Logitech в Китае, информация о глобальном релизе и точной стоимости пока не раскрывается. Однако ожидается, что новинка займет сегмент доступных игровых решений.