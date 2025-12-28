https://news.day.az/world/1805876.html В Грузии произошло землетрясение В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,8. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга. Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 19 км к западу от города Дманиси и в 4 км от села Мамишлари.
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 19 км к западу от города Дманиси и в 4 км от села Мамишлари.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре