В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 19 км к западу от города Дманиси и в 4 км от села Мамишлари.