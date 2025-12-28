Скончался бывший вице-президент "Барселоны"

Бывший вице-президент "Барселоны" Карлес Виларуби скончался.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на официальные аккаунты каталонского клуба в социальных сетях. Причина смерти не раскрывается.

Виларуби занимал пост вице-президента "Барселоны" с 1 июля 2010 года по 1 октября 2017 года. Его связь с клубом началась еще в юности, когда он выступал за "Барселону" в хоккее, после чего построил долгую и успешную управленческую карьеру.

Помимо деятельности в футболе, Карлес Виларуби был известен как предприниматель и знаток гастрономии. Он возглавлял Каталонскую академию гастрономии и питания, а также был награжден Крестом Святого Георгия. "Барселона" и болельщики клуба выразили соболезнования семье и близким покойного.