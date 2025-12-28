Известная компания ищет сотрудника - зарплата $555 тысяч
Компания-разработчик нейросети ChatGPT OpenAI собирается нанять специалиста по безопасности в сфере искусственного интеллекта.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Комменсантъ", об этом сообщил гендиректор компании Сэм Альтман.
Он уточнил, что сотрудник будет определять возможные угрозы в сфере ИИ и способы борьбы с ними.
"Если вы хотите помочь миру понять, как обеспечить специалистов по кибербезопасности новейшими возможностями и в то же время недопустить использование их злоумышленниками... пожалуйста, рассмотрите возможность подачи заявки на вакансию",- написал Сэм Альтман в соцсети X.
По словам гендиректора OpenAI, человечество входит на этап развития, на котором обществу нужно более точно понимать риски со стороны нейросетей, а также исправлять слабые стороны ИИ.
В описании вакансии указано, что зарплата специалиста по безопасности в сфере нейросетей составит $555 тыс. в год.
