На дорогах ожидается гололедица

В ряде горных и предгорных районов Азербайджана в результате снегопадов и понижения температуры воздуха осложнилась дорожная обстановка.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Главное управление Государственной дорожной полиции.

В ведомстве предупредили, что в вечерние часы из-за дальнейшего снижения температуры возрастает вероятность образования скрытой гололедицы на дорожном покрытии, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

"Несмотря на то что сотрудники дорожной полиции несут службу в усиленном режиме для обеспечения безопасного прибытия участников движения к месту назначения, выезд на дороги неподготовленных водителей представляет серьёзную угрозу как для них самих, так и для других участников дорожного движения.

Учитывая, что в вечернее время дорожные условия становятся более рискованными, Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей помнить о повышенной опасности поездок в эти часы, воздерживаться от движения по опасным направлениям на автомобилях, не подготовленных к зимнему сезону, в частности с изношенными шинами, высота протектора которых ниже нормы, а также с неисправными системами освещения и отопления. Особое внимание и осторожность рекомендуется проявлять в вечернее время на мостах, крутых поворотах, участках с подъёмами и спусками, а также на дорогах, склонных к обледенению.

Физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендуется по возможности использовать в вечерние и ночные часы альтернативные и более безопасные маршруты", - говорится в обращении.