Вырос объем проблемных кредитов

За 10 месяцев текущего года объем проблемных кредитов в стране достиг 805,5 млн манатов. Учитывая, что итоги последних двух месяцев года еще не обнародованы, не исключается дальнейший рост этого показателя. По имеющимся данным, он на 14,5 процента превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Таким образом, за последний год объем проблемных кредитов увеличился примерно на 102 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", по словам экономиста-эксперта Халида Керимли, на рост объема проблемных кредитов повлияли относительное упрощение условий кредитования со стороны банков до летних месяцев текущего года, а также повышение процентных ставок.

В то же время в этом году зафиксировано снижение объема проблемных кредитов по ипотечным займам. Так, если в начале года объем неработающих задолженностей по ипотечным кредитам составлял 34 млн манатов, то к началу прошлого месяца этот показатель сократился до 32,1 млн манатов. При этом доля неработающих кредитов в общем кредитном портфеле продемонстрировала незначительный рост.

По мнению Керимли, в банковском секторе необходимо усилить меры, направленные на снижение рисков.

