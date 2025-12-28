Консоли Nintendo Switch 2 предрекли повышение цены

Эксперты игровой индустрии прогнозируют дальнейший рост цен на игровые консоли в 2026 году, включая новинку Nintendo Switch 2. На фоне уже состоявшегося подорожания аппаратного обеспечения в 2025 году аналитики рекомендуют игрокам готовиться к новой волне подорожания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GamesRadar.

Как отмечают специалисты, в текущем году производители уже повысили стоимость ключевых устройств: Xbox Series X подорожал до $600, PS5 прибавила $50, а базовая версия Nintendo Switch 2017 года выпуска выросла в цене с $300 до $340. Генеральный директор японской консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото подчеркивает, что снижения цен на железо, даже для постепенно устаревающих PS5 и Xbox Series, ждать не стоит.

Эксперты не исключают, что Nintendo может продолжить эту тенденцию и установить повышенную стоимость для Switch 2 в следующем году. Такие меры могут негативно сказаться на рынке, где ноябрьские траты на физические копии игр в США уже достигли исторического минимума.

По мнению аналитика Мэтта Пискателлы из Circana, дальнейший рост цен может подтолкнуть индустрию к более активному развитию облачного гейминга как альтернативы дорожающим девайсам.