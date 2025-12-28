Chevrolet Corvette оснастят новым мотором

В гамму Chevrolet Corvette вернется исполнение Grand Sport, сообщает издание Corvette Blogger.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, новинка удивит 8-цилиндровым двигателем объемом 6,7 литра, но другие характеристики этого агрегата пока неизвестны.

То, что такой вариант готовится, подтверждает утечка из фирменного каталога запасных частей. Поклонники культовой модели предполагают, что новинка будет стоить около 100 000 долларов, а ее мощность составит порядка 600 сил.