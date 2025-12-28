Нетаньяху может попросить у США поддержки для новой операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в США может попытаться заручиться поддержкой Вашингтона для проведения еще одной военной операции в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания CNN.

По ее сведениям, Нетаньяху во время своего пребывания в США, в ходе которого ожидаются его переговоры с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, может попытаться найти поддержку Вашингтона на проведение дополнительной операции в секторе Газа перед тем, как соглашаться на реализацию следующей фазы мирного плана. По словам телеканала, подобная операция необходима израильскому премьеру для "последней демонстрации силы с тем, чтобы удовлетворить своих партнеров перед тем, как идти на дальнейшие уступки".

Ранее гостелерадиокомпании Kan сообщила, что Нетаньяху вылетел в США, где он намерен провести переговоры с Трампом. Встреча лидеров, как ожидается, пройдет в Мар-а-Лаго во Флориде 29 декабря.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.