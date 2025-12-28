https://news.day.az/world/1805844.html На пляже в Сиднее развернут армейские патрули Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс рассматривают возможность развертывания армейских патрулей и усиления полицейского присутствия в Сиднее после теракта на пляже Бонди. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Bloomberg.
На пляже в Сиднее развернут армейские патрули
Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс рассматривают возможность развертывания армейских патрулей и усиления полицейского присутствия в Сиднее после теракта на пляже Бонди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Bloomberg.
"Перед нами стоит большая задача по восстановлению безопасности и общественного доверия, поэтому мы внимательно рассматриваем весь спектр доступных мер", - заявил премьер-министр штата Крис Миннс.
По его словам, в новогоднюю ночь и в последующий период число полицейских на улицах города будет увеличено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре