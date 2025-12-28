На пляже в Сиднее развернут армейские патрули

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс рассматривают возможность развертывания армейских патрулей и усиления полицейского присутствия в Сиднее после теракта на пляже Бонди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Перед нами стоит большая задача по восстановлению безопасности и общественного доверия, поэтому мы внимательно рассматриваем весь спектр доступных мер", - заявил премьер-министр штата Крис Миннс.

По его словам, в новогоднюю ночь и в последующий период число полицейских на улицах города будет увеличено.