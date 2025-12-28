Почему процесс сноса аварийных зданий затягивается?

До 2040 года на территории Баку планируется снести все аварийные и отслужившие свой эксплуатационный срок здания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", об этом заявил эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев.

По его словам, такие жилые дома имеются в 12 районах столицы. Эти строения вызывают серьезную обеспокоенность как с точки зрения безопасности жителей, так и общего облика города.

Почему же процесс сноса аварийных зданий затягивается?

Эксперт отметил, что снос аварийных домов - сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Прежде всего для этого требуется официальное заключение соответствующих государственных органов.

По мнению Фарзалиева, наличие большого количества собственников в большинстве зданий, включенных в план сноса, значительно затягивает данный процесс.

