Почему процесс сноса аварийных зданий затягивается? - отвечает эксперт - ВИДЕО
До 2040 года на территории Баку планируется снести все аварийные и отслужившие свой эксплуатационный срок здания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", об этом заявил эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев.
По его словам, такие жилые дома имеются в 12 районах столицы. Эти строения вызывают серьезную обеспокоенность как с точки зрения безопасности жителей, так и общего облика города.
Почему же процесс сноса аварийных зданий затягивается?
Эксперт отметил, что снос аварийных домов - сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Прежде всего для этого требуется официальное заключение соответствующих государственных органов.
По мнению Фарзалиева, наличие большого количества собственников в большинстве зданий, включенных в план сноса, значительно затягивает данный процесс.
Подробнее в сюжете:
