Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Сепаратист Виталий Баласанян опять вылез на поверхность - будто из могилы, в которую его давно отправила сама история. Человек, имя которого связано с Ходжалы, с кровью, с болью и позором, вновь позволяет себе говорить от имени тех, кого он обрек на страдания. В то время как мир признал очевидное, а Армения делает шаги к миру с Азербайджаном, этот человек снова бредит реваншем и "возвращением арцаха".

"То, что было принято 8 августа - это не документ, а то, что было принято 9 ноября - это действительно документ. Вопрос о возвращении арцаха для Пашиняна закрыт, для нас он не закрыт, есть документ от 9 ноября, который действует", - сказал Баласанян в интервью армянским СМИ.

Эти слова не просто лживы - они патологичны. Это заявление человека, застрявшего в прошлом, не способного признать поражение, утратившего связь с реальностью и с совестью.

Тот, кто причастен к Ходжалинской трагедии, тот, кто командовал вооруженными формированиями, совершавшими массовые убийства мирных жителей, сегодня пытается учить мир понятию "документ". Человек, чьи руки запятнаны кровью, рассуждает о легитимности международных соглашений. Это не ирония - это моральный крах целого поколения политических призраков, которые до последнего момента цепляются за развалины своих преступных мифов.

Баласанян не просто говорит - он повторяет старую мантру о "действующем документе 9 ноября", словно заклинание, которым надеется воскресить погибший сепаратистский режим. Но мир изменился. Нет больше "арцаха", нет больше оккупации, нет больше российских миротворцев, нет больше иллюзий. Есть только Азербайджан, восстановивший справедливость и закон.

Это попытка воскресить мертвое - в политике, в истории, в памяти. Его слова - отчаянный визг проигравшего, который хочет заставить всех поверить, будто проигрыша не было. Но поражение есть, и оно необратимо. Ханкенди вернулся в состав Азербайджана, Ходжалы живет, а тот, кто был палачом, стал риторическим призраком, обреченным повторять свои заклинания перед зеркалом истории.

8 августа 2025 года Армения и Азербайджан подписали документ, который стал актом окончательного утверждения мира. А Баласанян все еще живет в ноябре 2020-го, в мире, где кровь оправдывает ложь, а поражение можно замаскировать словом "документ". Но мир больше не верит таким, как он. И чем громче они говорят, тем отчетливее звучит приговор времени: ваше прошлое кончилось.

... На перекрестке истории и морали, в эпицентре трагедий XX и XXI веков, фигура Виталия Баласаняна предстает не как отставной "генерал" или герой мифологем, а как реальный актор насилия, сепаратизма и преступлений против человечности, чья тень тянется от Ходжалинской трагедии до попыток ныне воскресить утраченные иллюзии реванша. Его имя стало синонимом горьких страниц, которые мир не должен забывать и которые не могут быть предметом идеологической романтизации. Его попытки интерпретировать историю с позиции реваншизма - не просто устаревший политический нарратив; это попытка возродить потерянный проект, разрушенный силой закона, фактов и исторической справедливости.

Нет и не может быть нейтральной оценки роли людей, причастных к событиям кровавой ночи в Ходжалы. Эта трагедия стала символом страшного преступления против мирного населения, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные группы при контроле отдельных командиров осуществили зверские расправы над гражданским населением, в результате чего сотни мирных жителей были убиты, ранены, обезображены, а семьи - уничтожены. Жестокость этого акта описана как массовое насилие, включавшее пытки, убийства женщин, детей и стариков, лишение невинных людей жизни исключительно по признаку их этнической принадлежности.

По официальным материалам, в числе организаторов и исполнителей этого преступления участвовали лица, занимавшие ведущие посты в тогдашнем "режиме" непризнанной структуры, в том числе Баласанян. Его имя упоминается в ряде свидетельств и репортажей как лицо, активно вовлеченное в действия, явно выходившие за рамки любых норм международного гуманитарного права, включая жестокие обращения с пленными и гражданским населением.

Ни один цивилизованный правовой порядок не может трактовать такие деяния как "военные заслуги" или "героизм". Военные преступления, между тем, не имеют срока давности, и их последствия отражаются на судьбах поколений. Духовный долг исторической справедливости требует не умаления, а критического осмысления таких эпизодов.

Ныне в публичном пространстве Баласанян и иные акторы пытаются противопоставить два документа: современное соглашение от 8 августа 2025 года и трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Однако историко-юридический анализ этих актов показывает: документ от 8 августа 2025 года, подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне при участии Президента США Трампа, - это полноправное межгосударственное соглашение о мире и установлении дипотношений, направленное на окончательное урегулирование многолетнего конфликта. Он подтверждает не только прекращение военных действий, но и закрепляет взаимные обязательства сторон по уважению территориальной целостности, безопасности граждан и экономическому сотрудничеству.

Трехсторонний документ от 9 ноября 2020 года был односторонним прекращением огня, подписанным под давлением развивающейся военной операции. Он был важен для прекращения боевых действий, но юридически он не был полноценным мирным договором между Азербайджаном и Арменией - это был армистис, прекращение огня с участием посредника (России).

Трехсторонний документ 2020 года уступил свою актуальность, поскольку он основывался на временном статусе, при котором на момент его подписания на территории Карабаха находились силы стороннего государства и сепаратистский режим, которого фактически уже не существует. Российские миротворцы, чье присутствие было ключевым элементом этого пакта, исчезли из региона после антитеррористических мероприятий 2023 года - демонтируя тем самым один из юридических опор действия того документа. Режим сепаратистов в Ханкенди как административная структура перестал существовать как политическая единица со своей властью и вооруженными формированиями.

Таким образом, апелляции к "действию" трехстороннего пакта 2020 года в современных условиях становятся не юридическим аргументом, а лишь идеологическим реликтом. Закон, реальность и международное право говорят об обратном: стороны 2025 года стремятся к правовому мирному договору, который отменяет временные нормы 2020 года и устанавливает новое равновесие.

Заявления Виталия Баласаняна о том, что 9 ноября 2020 года остается документом, "который действует" и что возвращение армян в Карабах "еще не закрыто для нас", - это не только историческая ошибочность, но и политическое заблуждение с крайне опасными реваншистскими последствиями. Его реторика не опирается на реальную конституционную и международно-правовую основу, а представляет собой попытку воссоздать утопическое прошлое, которое не имеет поддержки ни у сторонних государств, ни у здравого смысла сторон конфликта.

Это не формальная дискуссия. Это столкновение фактов и иллюзий, правового прогресса и ретроградного национализма. И в этой борьбе Баласанян остается на той стороне, которая исторически проиграла, юридически дискредитирована и морально не имеет права на примирение без искренней ответственности.

Сепаратист Виталий Баласанян вновь попытался поднять из пепла ту самую иллюзию, которую история уже давно похоронила. Его слова о том, что "документ от 9 ноября действует, а вопрос возвращения армян в Карабах не закрыт" - это не политическое заявление, а манифест поражения, застывшего в своем самообмане. Это голос человека, который проиграл не только войну, но и право называться частью цивилизованного мира.

Сегодня, спустя десятилетия, когда весь мир признал суверенитет Азербайджана над Карабахом, Баласанян вновь вылезает на поверхность - как призрак, который не может смириться с поражением. Документ от 9 ноября 2020 года, на который ссылается Баласанян, не является ни договором, ни соглашением о мире. Этот документ мертв, потому что исчезли все факторы, которые обеспечивали его формальное действие. Нет больше сепаратистского режима в Ханкенди, нет российских миротворцев, а Армения так и не выполнила ни одного из пунктов соглашения. В частности, не была обеспечена демаркация границы, не был открыт Зангезурский коридор, не были выведены оставшиеся вооруженные группы с территории Азербайджана. Армения сорвала все обязательства, на которые сама же согласилась, и потому документ от 9 ноября 2020 года юридически утратил силу.

Баласанян, говоря о "действующем документе", пытается воскресить не политическую идею, а мертвое тело сепаратизма. Он обращается к прошлому, которого больше нет. Он апеллирует к структурам, которые ликвидированы, к людям, которые давно разбежались, и к государству, которое отказалось от его методов. Даже Ереван сегодня не поддерживает ту идею, которую Баласанян безуспешно пытается продать обществу. Для Пашиняна, как он сам сказал, вопрос возвращения в Карабах закрыт. Для Армении этот вопрос завершен. Но для Баласаняна - нет, потому что в признании поражения он видит собственное исчезновение.

Виталий Баласанян - это символ внутренней болезни армянского политического сознания, в котором ложь выдается за стратегию, а поражение - за сопротивление. Он один из тех, кто построил карьеру на крови и страхе, кто участвовал в создании псевдогосударственного режима, паразитирующего на гуманитарной риторике. На протяжении многих лет он представлял себя как "военного героя", но на деле был архитектором режима насилия, где пытки и убийства считались нормой. Известны многочисленные свидетельства о его личном участии в допросах и издевательствах над азербайджанскими пленными. В одном из официальных докладов Госкомиссии по военнопленным Азербайджана зафиксировано, что Виталий Баласанян лично участвовал в пытках пленного Натиг Гасымова, подвергая его тяжким унижениям, избиениям и психологическим пыткам. Это не слухи, это задокументированные факты.

В 2019 году Баласанян открыто угрожал Азербайджану, заявляя, что "любая попытка Баку вернуть территорию силой встретит ответ". Он говорил это с уверенностью человека, привыкшего жить в мире безнаказанности. Но спустя год его армия рассыпалась в пыль. Азербайджан вернул свое, не оставив сепаратистам ничего. И тогда Баласанян исчез. Он скрылся, как и все, кто строил свою власть на крови и страхе.

Теперь, когда карабахская страница закрыта, Баласанян вновь пытается обрести голос. Но этот голос звучит не как голос политика, а как голос обреченности. Он говорит о "документе, который действует", но сам живет вне закона, вне легитимности, вне реальности. В международном праве понятие "действующего документа" определяется наличием субъектов, способных исполнять его положения.

Документ, подписанный 8 августа 2025 года в Вашингтоне, напротив, является актом воли двух суверенных государств, согласованных в присутствии третьей стороны - США, выступивших гарантом. Этот документ закрепил новую архитектуру мира на Южном Кавказе. Он включает положения о демаркации границ, об открытии транспортных коммуникаций, о невмешательстве во внутренние дела, о защите прав граждан и национальных меньшинств, а также о создании совместных экономических комиссий. Впервые за десятилетия обе стороны подписали не временное перемирие, а постоянный мир. Это и есть конец эпохи Баласанянов.

Попытки сепаратистов вновь втянуть армянское общество в идею реванша сегодня выглядят жалко. Армения после 2020 года потеряла около 15% ВВП, почти 200 тысяч граждан эмигрировали, доверие к военному командованию рухнуло до исторического минимума. В этих условиях фигуры вроде Баласаняна пытаются вернуть себе внимание через дешевый патриотизм и ностальгию по "героическому прошлому". Но их слова не вызывают больше восторга - они вызывают раздражение даже в Ереване.

Международное сообщество не воспринимает их всерьез. Ни одна страна мира, включая союзников Армении, не поддержала идею о пересмотре границ или о каком-либо "особом статусе" для армян в Карабахе. ООН, ОБСЕ, Европейский союз, США и Китай единодушно признали территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Любые попытки реанимировать "карабахский вопрос" сегодня - это юридический нонсенс и политическое самоубийство.

Парадоксально, но именно такие, как Баласанян, сделали больше всего для окончательного поражения армянского сепаратизма. Своей безграмотностью, своей архаикой, своей ненавистью они подорвали веру в диалог и сделали неизбежным силовое восстановление справедливости. Они мечтали о вечной вражде, но породили мир, в котором у них больше нет места.

Баласанян, привыкший к роли "полевого командира", оказался никому не нужным ни в политике, ни в обществе. Его имя ассоциируется с преступлениями, а его прошлое - с поражением. Он стал символом того, что называют "синдромом проигравшей нации" - когда человек, не способный принять реальность, пытается убежать в миф. Но мифы не спасают. Мифы - это морфин для политических трупов.

Суд истории не имеет срока давности. Преступления Ходжалы будут расследованы, имена виновных названы. И Виталий Баласанян, как бы он ни пытался спрятаться за старые лозунги, однажды услышит свой приговор - если не в зале суда, то в самой истории. Потому что в политике, как и в жизни, есть вещи, которые не прощаются: кровь детей, ложь, предательство, и попытка выдать поражение за победу.

Ведь Баласанян сегодня - это не человек. Это диагноз. Диагноз больного уродливого политического мышления, зараженного вирусом реваншизма и национальной мании величия. Он - символ поражения, выданный за борьбу.

И каждый раз, когда он открывает рот, он напоминает, что истинный конец войны наступает не тогда, когда смолкают пушки, а тогда, когда умирают армянские иллюзии.

А они умрут. Уж поверьте...