В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о недавнем письме Виталия Баласаняна.

Day.Az представляет публикацию:

Молчал-молчал Виталий Баласанян - и влез в ленты новостей большим письмом. Писать Баласанян решил ... Владимиру Путину.

Неясно, долго он думал над содержанием, писал ли сам, или ему помогал кто - но Путину Баласанян предлагает взять за армян реванш в Карабахе, щедро сдобрив свое предложение набором грамматических ошибок и вранья.

Для начала, Баласанян несколько раз в своем письме отмечает, что пишет Путину "от имени поколения арцахцев-участников Великой Отечественной войны". Виталий Баласанян родился в Аскеране в 1959 году, через 14 лет после окончания ВОВ. Если он и участвовал во Второй мировой, то максимум во сне.

Далее Путину предлагается прочитать несколько страниц россказней про армянских генералов, разведчиков и фронтовиков. Ну, ок. После экскурса в историю армян на полях Великой Отечественной, Баласанян лицемерно напоминает, что та война "объединила народы" - от человека, участвовавшего в массовых убийствах и депортации азербайджанцев, это слышать особенно мерзко.

Показательно, что после советского периода Баласанян сразу перескакивает к событиям 2020 и 2023 годов - будто первой Карабахской войны - той самой, в которой он принимал участие - и не было вовсе. Будто не было изгнания азербайджанцев, будто не было всего того, за что Баласанян в собственном письме гордо называет себя "генералом" и "героем арцаха".

Поздравив Путина и цитата, "всех людей доброй воли" с 80-летием победы, Виталий Баласанян вдруг заявляет, что надеется, что при посредничестве Путина "армяне Карабаха - потомки народа, одержавшего победу в Великой Отечественной войне, вновь вернутся на свою историческую родину". Возьмите за нас реванш, в общем.

Как-то быстро Баласанян забыл про то, что победу в ВОВ одержал советский, а не армянский народ, вам не кажется? И азербайджанцы, между прочим, тоже.

Завершает свою писанину Баласанян коротко: напоминает, что он "генерал" и "герой ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶".

А теперь - небольшое обращение лично к Виталию Баласаняну:

Вито, мы знаем, что ты на нас подписан и читаешь. Не генерал ты никакой, и уж тем более не герой. Ты проиграл - и поначалу даже казалось, что пытаешься сохранить лицо. И тогда, в 2020-м, и тем более в 2023-м. Сидел себе тихонечко в Аскеране, молчал, даже отказывался говорить с армянскими журналистами, и не велся на их провокационные вопросы. Казалось, что это признаки адекватного поведения от пожалуй, самого неоднозначного персонажа карабахского конфликта.

Все изменилось, когда тебе дали уехать в Армению.

Сидишь, пишешь на деревню дедушке, а на какой эффект рассчитываешь? Пытаешься напомнить о своем существовании? Ну, о тебе вспомнили - и ржут, что в Баку, что даже в Ереване наверно. "Дядь Вова, верни нас!" - серьезно, да? Это уровень генерал-майора, звания, которым ты так козыряешь? И да, слово "генерал-майор" пишется через дефис.

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