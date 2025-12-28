Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком Ближнего Востока на церемонии вручения премии Globe Soccer Awards-2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Роналду обошел в борьбе за награду Карима Бензему из "Аль-Иттихада", капитана "Аль-Хиляль" Салема Аль-Давсари и алжирца Рияда Мареза, выступающего за "Аль-Ахли".

Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее мы сообщали, что сегодня назовут лучших в мировом футболе.