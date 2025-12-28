Трамп и Зеленский проводят встречу во Флориде

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Володимир Зеленский начали переговоры в Мар-а-Лаго за закрытыми дверями.

Как передает Day.Az со ссылкой на DW, Дональд Трамп предложил журналистам поесть за пределами обеденного зала резиденции, после чего прессу попросили покинуть помещение.

Ожидается, что позднее Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами. Американский президент также намерен во второй раз за день поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщали, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным.