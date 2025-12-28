Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России [Владимиром] Путиным," - написал американский лидер. По словам Трампа, разговор состоялся перед намеченной 28 декабря на 13:00 (22:00 по бакинскому времени) встречей с Володимиром Зеленским.

Он добавил, что встреча с Зеленским пройдет в присутствии прессы в главном обеденном заде его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.