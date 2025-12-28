Рынок подержанных авто: какими будут цены и спрос в 2026 году?

В течение всего года автомобильный рынок, испытывавший дефицит покупателей, по прогнозам, со следующего года столкнется с иной картиной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İTV, по оценкам специалистов, цены на подержанные автомобили с января значительно вырастут.

Покупатели, приходящие на рынок, также отмечают, что в настоящее время цены уже начали повышаться.

По их словам, автомобили, которые стоили 23 тысячи манатов, ранее подешевели до 17-18 тысяч, однако сейчас эти показатели вновь пошли вверх.

Более того, отмечается, что цены на автомобили, ввозимые из-за рубежа, в частности из Кореи, также выросли на 1000-1500 долларов США.

