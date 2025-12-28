Будущее формата "3+3"

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

На днях министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сделал важное заявление о формате регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Иран, Турция). Он напомнил, в чём изначальный смысл этой инициативы и какие задачи она должна решать в новых условиях региона. На фоне попыток некоторых сторон использовать формат для обсуждения азербайджано-армянских вопросов Байрамов четко обозначил позицию Баку: "3+3" - это механизм для взаимодействия шести стран региона, а не площадка для вынесения двусторонних проблем на многостороннее обсуждение.

Эта позиция отражает новые реалии Южного Кавказа после Второй Карабахской войны и подтверждает курс Азербайджана на стабильные отношения с соседями, основанные на суверенитете, прямом диалоге и отказе от внешнего давления. По мнению Баку, регион вступил в новую фазу, где приоритетом становится развитие, а не повторение конфликтной логики прошлого.

Формат "3+3" начал формироваться уже после завершения конфликта между Азербайджаном и Арменией и был предложен как ответ на новые политические и экономические реалии в регионе. Его появление было обусловлено необходимостью создать площадку для обсуждения вопросов регионального развития, расширения экономического взаимодействия, укрепления транспортной связности и обеспечения стабильности в широком понимании. Речь шла о будущем Южного Кавказа, а не о продолжении дискуссий вокруг конфликта, который к тому моменту уже вошел в фазу постконфликтного урегулирования.

Именно поэтому попытки привязать формат "3+3" исключительно к азербайджано-армянскому урегулированию изначально противоречат его логике и подрывают саму идею регионального сотрудничества. Такой подход сужает формат до одного направления и лишает его того потенциала, ради которого он создавался.

Глава МИД Азербайджана обратил внимание на то, что в экспертной и политической среде нередко формируется ошибочное восприятие, будто основным содержанием формата "3+3" должно стать обсуждение отношений между Баку и Ереваном. По его словам, подобный взгляд не соответствует текущим реалиям и искажает суть инициативы, превращая многостороннюю платформу в инструмент давления или навязывания повестки.

Азербайджано-армянский диалог в основе своей уже существует. Оставшиеся вопросы обсуждаются в двустороннем формате, без посредников и вынесения на площадки, которые для этого не предназначены. Это делает позицию Баку логичной и прагматичной: многосторонний формат не может заменять прямые переговоры двух стран, и попытки использовать его именно так подрывают доверие к инициативе.

В этом контексте позиция Баку выглядит не только логичной, но и прагматичной. Многосторонний формат, в котором участвуют шесть государств с различными интересами и внешнеполитическими приоритетами, не может и не должен подменять собой прямые переговоры между двумя странами. Более того, попытки использовать "3+3" именно в таком качестве неизбежно подрывают доверие к формату и снижают его практическую значимость для всех участников.

При этом Азербайджан не отказывается от участия в формате "3+3" и не ставит под сомнение его потенциал. Напротив, Баку рассматривает эту платформу как возможный инструмент регионального сотрудничества при условии, что она будет наполнена конкретным и сбалансированным содержанием. Как отметил Джейхун Байрамов, проведение встреч в таком формате возможно лишь при наличии четко сформированной повестки дня, предварительного согласования позиций и учета интересов всех сторон. Встречи ради самого факта их проведения, без ясного понимания целей и ожидаемых результатов, не отвечают интересам ни Азербайджана, ни региона в целом.

Южный Кавказ сегодня меняется не только политически, но и экономически. В фокусе - восстановление инфраструктуры, развитие транспортных маршрутов, расширение торговли и укрепление безопасности. Именно на эти задачи ориентирован формат "3+3". Его смысл в совместном развитии и долгосрочной стабильности, а не в возвращении к прошлым конфликтам.

Азербайджан поддерживает любые инициативы, укрепляющие стабильность и развитие региона, но против подмены понятий и искажения смыслов. Формат "3+3" не должен превращаться в политическую трибуну для вопросов, решаемых в другом формате. Байрамов ещё раз напомнил, что успешное сотрудничество возможно лишь при использовании формата по прямому назначению - ради интересов всех участников, а не узких или устаревших повесток.

В итоге "3+3" либо станет рабочим инструментом регионального взаимодействия, соответствующим новым реалиям Южного Кавказа, либо останется формальной инициативой без реального содержания. Позиция Азербайджана в этом вопросе предельно ясна: формат эффективен только тогда, когда используется по сути, а не ради формальности.