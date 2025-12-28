Реализация проекта TRIPP создаст возможности для соседних стран

Реализация проекта транспортного коридора "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) через территорию Армении из основной части Азербайджана в Нахчыван создаст выгодные возможности для России и Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественной телекомпании страны.

Мирзоян отметил, что та инфраструктура, которая будет построена или восстановлена, запущена или перезапущена, создает новые возможности для соседних стран.

"Мы сделаем все, чтобы все инфраструктурные и иные проекты, которые могут быть реализованы в Армении, исходили из интересов и были выгодны в первую очередь Армении, были выгодны для наших соседей и других заинтересованных партнеров, будь то США, ЕС, Россия или страны Ближнего Востока", - сказал Мирзоян.

При этом министр отметил, что во второй половине 2026 года, возможно, начнется практическая реализация проекта TRIPP.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название TRIPP - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".