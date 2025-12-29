ДТП привело к пробке в центре Баку

В Наримановском районе на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Согласно информации, в результате аварии образовалась плотная загруженность движения в направлении станции метро "Кероглу".

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по устранению затора.

Ранее мы сообщали, что ДТП с участием автобусов произошло в Баку.