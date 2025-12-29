https://news.day.az/society/1805939.html ДТП привело к пробке в центре Баку - ФОТО В Наримановском районе на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Согласно информации, в результате аварии образовалась плотная загруженность движения в направлении станции метро "Кероглу".
ДТП привело к пробке в центре Баку - ФОТО
В Наримановском районе на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Согласно информации, в результате аварии образовалась плотная загруженность движения в направлении станции метро "Кероглу".
В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по устранению затора.
Ранее мы сообщали, что ДТП с участием автобусов произошло в Баку.
