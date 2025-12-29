Трамп и Зеленский завершили переговоры

Встреча Президент США Дональда Трампа и Президент Украины Володимира Зеленского завершилась, и сейчас проходит видеоконференция двух президентов с европейскими лидерами.

Как передает Day.Az , об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире программы Zona Bianca на канале Rete4.

"Мы полностью поддерживаем инициативу США. Теперь посмотрим, что будет дальше, все еще в процессе, посмотрим, примет ли Путин предложения. Вопрос безопасности имеет фундаментальное значение и для нас, европейцев. Европа должна сыграть важную роль: мы должны быть едины с США, поскольку мы можем стать важным партнером в прекращении войны", - сказал Таяни.

Ранее мы сообщали, что Трамп и Зеленский проводят встречу во Флориде.