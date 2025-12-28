Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос прямой торговли

Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос налаживания прямой торговли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Общественной телекомпании Армении сообщил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

"И этот вопрос в том числе", - сказал министр.

"Полагаю, чем дальше мы пойдем по пути институционализации мира, чем дальше отойдут в сторону психологические сложности, имеющиеся среди нашего общества, чем дальше мы продвинемся в сотрудничестве на основе опыта, тем более реалистичными станут такие сценарии", - отметил Мирзоян.

Ранее мы сообщали, что в Армении заявили о возможности экспорта в Азербайджан в ближайшем будущем.

Отметим, после решения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принятого в октябре, об отмене ограничений на транзит грузов в Армению, действовавших с периода оккупации, перевозки в соседнюю страну были возобновлены.

В рамках этого процесса в декабре Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила первую поставку нефти местного производства в Армению.

Так, 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95, загруженного в 22 цистерны, отправлено грузовым поездом Азербайджанских железных дорог с Бакинской грузовой станции на станцию ​​Беюк-Кесик.