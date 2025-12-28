Мы находимся на финальной стадии переговоров - Трамп
Дипломатические усилия по завершению войны в Украине входят в "финальную стадию".
Как передает Day.Az со ссылкой на DW, об этом сказал Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров в Мар-а-Лаго с Володимиром Зеленским.
При этом, по словам президента США, "нет дедлайна для переговоров, основное внимание уделяется прекращению войны".
"Мы находимся на финальной стадии переговоров. <...> Это либо закончится, либо будет продолжаться еще долгое время. Миллионы людей будут убиты. И никто не хочет этого", - сказал Трамп в ходе общения с прессой. По мнению главы Белого дома, оба - Путин и Зеленский - "серьезно" настроены на мир. По словам Трампа, Украина получит "прочные" гарантии безопасности, серьезную роль в которых сыграют европейские страны, в рамках мирного соглашения.
Возможные территориальные уступки также должны стать частью переговоров, но Украина должна получить "значительную экономическую выгоду", приводит слова президента США агентство dpa.
На вопрос о том, встретится ли он с Путиным снова в ближайшее время, Трамп ответил: "Зависит от обстоятельств".
Ранее мы сообщали, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре