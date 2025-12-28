Дипломатические усилия по завершению войны в Украине входят в "финальную стадию".

Как передает Day.Az со ссылкой на DW, об этом сказал Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров в Мар-а-Лаго с Володимиром Зеленским.

При этом, по словам президента США, "нет дедлайна для переговоров, основное внимание уделяется прекращению войны".

"Мы находимся на финальной стадии переговоров. <...> Это либо закончится, либо будет продолжаться еще долгое время. Миллионы людей будут убиты. И никто не хочет этого", - сказал Трамп в ходе общения с прессой. По мнению главы Белого дома, оба - Путин и Зеленский - "серьезно" настроены на мир. По словам Трампа, Украина получит "прочные" гарантии безопасности, серьезную роль в которых сыграют европейские страны, в рамках мирного соглашения.

Возможные территориальные уступки также должны стать частью переговоров, но Украина должна получить "значительную экономическую выгоду", приводит слова президента США агентство dpa.

На вопрос о том, встретится ли он с Путиным снова в ближайшее время, Трамп ответил: "Зависит от обстоятельств".

Ранее мы сообщали, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным.