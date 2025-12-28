Дорожная полиция обратилась к водителям

В настоящее время в ряде горных и предгорных районов страны наблюдаются переменчивая погода, снегопад, туман, а также обледенение дорог, что требует от участников дорожного движения повышенного внимания и ответственности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Отмечается, что в указанных районах дорожная полиция несет службу в усиленном режиме, а меры контроля за обеспечением безопасности движения значительно усилены.

В ведомстве подчеркнули, что наблюдения показывают рост числа дорожно-транспортных происшествий в горной местности в условиях снега и гололеда, особенно с участием водителей с недостаточным опытом управления автомобилем и неподготовленных к сложным дорожным условиям. Это свидетельствует о том, что управление транспортом в характерных для горных районов погодных и дорожных условиях требует правильной оценки рисков, взвешенных решений и специального опыта.

Водителям рекомендовано:

- перед поездкой в горные районы получать актуальную информацию о погоде и состоянии дорог;

- уделять особое внимание техническому состоянию автомобиля;

- снижать скорость на заснеженных и обледенелых участках;

- соблюдать безопасную дистанцию;

- избегать резких маневров и экстренного торможения;

- использовать сезонные шины;

- правильно применять световые приборы в условиях тумана;

водителям с недостаточным опытом, в том числе женщинам, рекомендуется быть особенно осторожными при движении в горной местности, а при отсутствии необходимости - отложить поездки.

"Помните, каждое решение на дороге требует ответственности. Поведение, соответствующее текущим условиям, является залогом безопасности как для вас, так и для других участников дорожного движения", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az