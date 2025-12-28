Феномен Камала Абдуллы

Автор: Эльмира Ахундова, Народный писатель Азербайджана

Мой друг, известный азербайджанский ученый, а также поэт, прозаик, драматург, доктор филологических наук, профессор, около четверти века возглавляющий крупнейшие вузы страны, наконец действительный член Национальной академии наук Азербайджана и Народный писатель - Камал Абдулла отмечает в декабре свой 75-летний юбилей. Порой мне думается, что я пишу о разных людях - столь много и разнопланово удалось Камалу сделать за свою жизнь. В ученых аудиториях проходят обсуждения его новых научных книг, в театрах страны идут все новые и новые пьесы - его самого или поставленные по его произведениям, в зарубежных издательствах издаются его книги, а зарубежные ученые пишут целые фолианты о творчестве Камала Абдуллы, как профессор Людмила Беженару из Румынии.

В чем же феномен этого неординарного человека? В его таланте, прежде всего? Несомненно. В его любви к науке, к тюркологии? Конечно. В большом потенциале организатора? Тоже верно. Однако я бы выделила главное качество, которое отличает ученого и писателя Камала от его не менее талантливых и трудолюбивых коллег. Камал стремится любое свое научное открытие, любое достижение в литературе сделать фактом международного значения, раздвинуть горизонт событий и даже заглянуть за него, что удается далеко не многим. Кстати, "горизонт событий" - это любимый мем Камала, и он, и его герои зачастую не могут разобрать, по какую сторону этого горизонта они находятся (как в романе К.Абдуллы "И некого забыть", о котором речь пойдет ниже). И кажется, что вот-вот, и они дойдут до заветной черты. Но нет, пространство творчества и научных поисков раздвигается, становится шире и глубже. А горизонт опять впереди...

Если мои рассуждения кому-то непонятны, поясню на конкретных примерах. Многие знают, что Камал Мехтиевич долгие годы посвятил изучению великого дастана тюркских народов "Китаби Деде-Горгуд" и, казалось бы, знает о нем все. То есть можно уже остановиться и пойти в своих научных изысканиях дальше. Он и идет, только раздвигая направление и постигая все новые грани этого литературного памятника.

Впрочем, послушаем самого Камала Абдуллу:

" - Недавно я в Германии, в Майнце, в Университете имени Гуттенберга читал лекции на тему ""Деде Горгуд" и "Нибелунги"" и вел переговоры с руководством университета. Там изучается азербайджанский язык, и я предложил открыть с нашей помощью азербайджанский центр. Кстати, мы недавно с тем же университетом в Майнце заключили договор о пятилетнем проекте, под который согласился выделить средства очень крупный немецкий фонд. Речь идет о совместном изучении "Деде Горгуда" и "Песни о Нибелунгах". В первый год мы будем изучать языковые особенности этих памятников, во второй год - стилистические, в третий - исторические, далее - как эти памятники живут в мировоззрении своих народов. Каждый год мы будем проводить совместные конференции и выпускать по книге. Немцы очень увлеклись этой идеей.

Сейчас я думаю о переговорах с российскими вузами о совместном изучении "Слова о полку Игореве", с французами мы хотели бы обратиться к "Песне о Роланде" и "Деде Горгуде", с испанцами - начать сравнительное изучение "Песни о Сиде" и нашего эпоса. Таким образом, мы сделаем достоянием мирового литературоведения эпос "Деде Горгуд". А это, как вы знаете, всегда было заветной мечтой нашей лидера. Вспомните, как масштабно он организовал торжества, связанные с 1300-летием эпоса".

Это интервью я брала у Камала Мехтиевича, еще когда он был ректором Бакинского славянского университета. Надеюсь, что многие из тех проектов, о которых он говорил, ему удалось воплотить в жизнь.

Второй пример. Творческая неуёмность и жажда новых открытий привела его в совершенно новую для азербайджанского (и, пожалуй, мирового) литературоведения тему. Вместе со своим другом, известным ученым, профессором Рафиком Алиевым он берется за неизведанную проблему, пытаясь применить математический метод теории нечётких множеств выдающегося американского математика и логика, профессора Калифорнийского университета Лютфи Заде к литературе, к языку - в данном случае к эпосу "Китаби Деде Горгуд". И от этого тандема "физика" и "лирика" на свет появляются все новые и новые книги-открытия, такие как "Китаби Деде-Горгуд и нечеткая логика" ("Kitabi-Dədə Qorqud" və qeyri-səlis məntiq") "Нечеткая логика и язык-речь" ("Qeyri-səlis məntiq və dil-nitq"), учебник для общеобразовательных школ о нечеткой логике и ее применении не только в языке или литературе, но и в нашей повседневной жизни. Эти книги вызвали самый широкий резонанс и бурные обсуждения в научно-культурной среде и никого не оставили равнодушными. А вскоре эти книги появились за рубежом, в том числе в Великобритании.

В совокупности эти три книги (уверена, что будут еще новые) заложили основы совершенно нового направления в азербайджанском литературоведении и явились прорывом в языкознании. Данные исследования приводят к интересному выводу о том, что язык на протяжении тысячелетий своего существования прошел длинный путь от формальной, аристотелевской, логики до нечеткой логики Лютфи Заде. И этот вывод позволяет нам взглянуть на речь, на наш язык новым взглядом, погружаясь в парадоксальную атмосферу, ауру текста. Уверена, что через несколько лет у этого тандема появятся (уже появились!) молодые исследователи в самых разных отраслях науки и, применяя метод Камала Абдуллы-Рафика Алиева, пойдут все дальше и дальше, пытаясь достичь заветной линии Горизонта.

И наконец третий пример.

Камал Абдулла является одним из самых креативных и энергичных пропагандистов идеи азербайджанского мультикультурализма в международном масштабе. Помнится, лет 15-16 тому назад Камал муаллим приглашал нас, депутатов, представителей творческой и научной интеллигенции, на различные мероприятия, посвященные теме мультикультурализма. Причем некоторые, в том числе и автор этой книги, смотрели на это весьма скептически. Многие не верили, что азербайджанская модель мультикультурализма приживется и тем более получит столь широкий резонанс. А Камал Абдулла верил. Сначала статьи и выступления на различных форумах как внутри страны, так и за рубежом, потом создание фундаментальных учебников и учебных пособий на эту тему, спецкурсы в разных престижных вузах мира на тему "Азербайджанский мультикультурализм", привлечение внимания государственных структур к данной проблеме. И наконец учреждение в 2014 году специальной должности в аппарате Президента - советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии. Спустя два года был создан Бакинский международный центр мультикультурализма, а председателем Попечительского совета единогласно избран академик Камал Абдулла. А еще говорят, что один в поле не воин! Еще какой воин, особенно если он обладает энергией, творческим потенциалом и умением собрать вокруг себя команду единомышленников.

* * *

Во второй части своего юбилейного эссе я хочу рассказать русскоязычному читателю о последнем по времени романе Камала Абдуллы "И некого забыть".

Сюжет романа (Баку, изд-во "Ганун", 2015), о котором ниже пойдет речь, на первый взгляд прост и понятен. Молодой ученый (в книге почему-то приводятся только его инициалы: Ф.Г) из Академии наук, которому маститым ученым синклитом дается ответственное поручение расшифровать древнюю Цветочную надпись в одной из пещер близ горы Венг, приезжает в деревню, которая расположена около горы, поселяется в доме местного жителя Бахрама киши и приступает к работе. А в самом конце романа, после долгих мучений, эту надпись наконец расшифровывает.

Однако за кажущейся простотой сюжета, как это всегда бывает у Камала Абдуллы, скрывается сразу несколько пластов, а основной сюжет ответвляется на множество сюжетных линий. Здесь и древность, и даже мифология (к которой у Камала особое пристрастие), и вещие сны, и параллельные миры. Порой в романе встречаются реминисценции из его ранних повестей и рассказов, как, например, падающие с неба львы и верблюды из рассказа "Верблюжий дождь", или мифологическая история, с которой мы уже встречались в его рассказе "Выбор Париса". Причем, и я об этом уже писала, любая мистика и фантасмагория выписаны столь реалистично, с массой таких живых деталей, что в эту мистику начинаешь верить. Как верит в параллельные миры и Ф.Г., и, по всей видимости, сам автор.

Да, произведения Камала Мехтиевича относят к жанру интеллектуальной, философской прозы, и тем не менее эта проза читается со жгучим интересом, потому что порой закручена почище детективного сюжета. Так и в этой книге: мы с нетерпением ждем, чем закончатся любовные истории Бахрама и Гюльсум, а также Ф.Г. и Афаг, заберет ли с собой старика Бахрама в потусторонний мир Див пещеры, который требует за прочтение Цветочной надписи жертвы. И этой жертвой должен стать великодушный одинокий Бахрам киши, полюбивший молодого Ф.Г. как своего сына. Нам интересно, как отнесутся к научному результату Ф.Г. профессор и Академик, благословившие его на научный подвиг...

Конечно, проза Камала печальна, порой почти безнадежна. В ней нет места счастливому хэппи-энд. Умирает, так и не встретившись со своей обожаемой Гюльсум, Бахрам киши. Уходит в вечность, сгорев в смертельной болезни, молодая и прекрасная возлюбленная Афаг. А самому Ф.Г. остаются только воспоминания. Достигнув в своих поисках Горизонта событий, осуществив свою заветную мечту, он вдруг ощущает пустоту (как это часто бывает, стремление к мечте оказывается сладостнее ее воплощения в жизнь). И он уже не верит в Величественную гармонию, поиски которой, по его мнению, оказались напрасны.

Но прав ли он, герой Камала? Ведь тайна Цветочной надписи разгадана, миссия ученого успешно выполнена. И новые научные открытия, новые творческие озарения будут всегда, во все времена продвигать ученых и мыслителей, писателей и музыкантов, всех людей доброй созидательной энергии к Горизонту событий. Именно они создают на земле ту самую Величественную гармонию, о которой мечтал герой книги. И не перестает мечтать большой романтик азербайджанской литературы - Камал Абдулла.

С днем рождения тебя, мастер слова и хранитель удивительных историй! Пусть каждое новое вдохновение открывает перед тобой новый горизонт. Желаю ясного ума, лёгкости пера, добрых встреч, верных единомышленников и того глубокого внутреннего покоя, который рождает настоящие шедевры.