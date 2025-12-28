Сегодня назовут лучших в мировом футболе

Сегодня вечером в Дубае пройдет церемония награждения Globe Soccer Awards 2025, в рамках которой будут определены лучшие представители мирового футбола по итогам года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие состоится в отеле Atlantis The Royal, а победители во всех основных номинациях будут объявлены в прямом эфире. Списки финалистов уже опубликованы.

В номинации "Лучший футболист года" за награду поборются Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Рафинья, Витинья и Ламин Ямаль. На приз лучшему тренеру претендуют Хаби Алонсо, Микель Артета, Луис Энрике, Ханси Флик и Энцо Мареска.

В категории "Лучший нападающий года" представлены Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Рафинья и Ламин Ямаль. За звание лучшего полузащитника года будут бороться Джуд Беллингем, Жоау Невеш, Коул Палмер, Педри и Витинья.

В номинации "Самый перспективный игрок года" финалистами стали Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Пау Кубарси, Жоау Невеш и Дезире Дуэ. Среди мужских клубов года в шорт-лист вошли "Барселона", "Челси", "Фламенго", "Ливерпуль" и ПСЖ.

В женских номинациях на приз лучшей футболистки претендуют Айтана Бонмати, Алексия Путельяс, Алессия Руссо, Мариона Кальдентей и Мельчи Дюморне, а за звание лучшего клуба поборются "Арсенал", "Барселона", "Челси" и "Ювентус".

Также будут вручены награды в региональных категориях. В списке претендентов на звание лучшего футболиста Ближнего Востока значатся Салем аль-Давсари, Карим Бензема, Криштиану Роналду и Рияд Марез.

Отметим, что Globe Soccer Awards является одной из самых престижных международных премий в футболе, ежегодно отмечающей лучших игроков, тренеров и клубы мира.