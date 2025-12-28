15-летний вундеркинд Айдан Нуриева объединила мировую классику с азербайджанской поэзией

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялся изысканный музыкально-поэтический вечер, главным героем которого стала 15-летняя пианистка, лауреат международных конкурсов Айдан Нуриева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С первых аккордов стало ясно: на сцене - не просто юный исполнитель, а сформировавшаяся артистка с редким талантом и глубоким чувством музыки. В её интерпретации произведения Йозефа Гайдна, Фредерика Шопена, Роберта Шумана и Гара Гараева зазвучали по-особенному - искренне, тонко и проникновенно. Казалось, рояль в руках Айдан оживал, а клавиши под её пальцами превращались в живой поток эмоций, который без слов доходил до каждого слушателя. Зал замирал в напряжённой тишине, чтобы уже через мгновения взорваться яркими, продолжительными овациями.

Музыкальная ткань вечера была мастерски дополнена поэтическим словом. Ведущая Сямрай Алиева между произведениями деликатно знакомила публику с творческими штрихами композиторов, раскрывая их внутренний мир и замысел сочинений. В гармонии с музыкой в программу органично вплелось художественное чтение: литературный чтец Гусейнага Асланов проникновенно продекламировал стихи азербайджанских поэтов Нусрета Кесеменли и Наримана Гасанзаде, придав вечеру особую эмоциональную и философскую глубину.

Музыкальный путь Айдан Нуриевой начался в раннем детстве. Первые уроки она получила в возрасте четырёх лет у своей бабушки - Назиры Джангировой, почётного работника образования России. Уже с шести лет юная пианистка начала уверенно заявлять о себе на конкурсных сценах. Несмотря на столь юный возраст, Айдан является обладательницей Гран-при и лауреатом множества престижных международных конкурсов в Азербайджане, России, США и Италии. География её выступлений впечатляет: Carnegie Hall в США, Duomo di San Lorenzo в Италии, Рахманиновский зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, концертный зал "Градский холл", зал Государственного музея "Царское Село", павильон "Азербайджан" на ВДНХ и другие знаковые сцены.

Айдан постоянно совершенствует своё мастерство, принимая участие в мастер-классах ведущих музыкантов в России, Грузии, Черногории и Италии, открывая всё новые грани своего таланта. С 2022 года она обучается в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, где её артистическое становление продолжает наполняться профессиональной глубиной и сценической зрелостью.

Этот вечер вновь показал, что путь Айдан Нуриевой в большом искусстве обещает новые яркие открытия и творческие вершины.

