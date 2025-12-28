ДТП в Шаруре

В Шарурском районе Нахчыванской АР легковой автомобиль повредил газовую магистраль, в результате чего линия стала непригодной для эксплуатации.

Как передает Day.Az, в результате инцидента был поврежден газопровод диаметром D-159. В целях безопасности газоснабжение приостановлено в селах Вермезиар, Ибадулла, Гышлагаббас, Арабйенджидже, Гарахасанлы, Тумаслы, Вайхыр и Диядин.

После завершения восстановительных работ подача природного газа в эти населенные пункты будет возобновлена.