ДТП в Шаруре

В результате инцидента был поврежден газопровод диаметром D-159.
В Шарурском районе Нахчыванской АР легковой автомобиль повредил газовую магистраль, в результате чего линия стала непригодной для эксплуатации.
Как передает Day.Az, в результате инцидента был поврежден газопровод диаметром D-159. В целях безопасности газоснабжение приостановлено в селах Вермезиар, Ибадулла, Гышлагаббас, Арабйенджидже, Гарахасанлы, Тумаслы, Вайхыр и Диядин.
После завершения восстановительных работ подача природного газа в эти населенные пункты будет возобновлена.
