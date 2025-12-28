Michelin будет внедрять ИИ в шины

Компания Michelin представила новое поколение умных шин, способных самостоятельно анализировать состояние дорожного покрытия и степень собственного износа без использования традиционных датчиков давления. Презентация технологии запланирована на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CarScoops.

Разработка основана на применении искусственного интеллекта и создана в партнерстве с технологической компанией Sonatus. В отличие от классических решений система не требует установки отдельных сенсоров и может работать на любых автомобилях. Алгоритмы анализируют поведение машины в реальном времени - интенсивность торможения, нагрузку, боковые ускорения и другие параметры движения - и на их основе оценивают состояние шин.

Технология получила названия SmartLoad и SmartWear. Первая отвечает за анализ нагрузки, вторая - за определение уровня износа. По утверждению Michelin, система способна с высокой точностью прогнозировать состояние покрышек и в перспективе может полностью заменить традиционные системы контроля давления в шинах.

Отдельный акцент сделан на обработке данных: вся информация анализируется локально, непосредственно на борту автомобиля, без передачи в облачные сервисы. Это позволяет снизить задержки, повысить надежность и устранить риски, связанные с передачей данных.

В компании считают, что внедрение подобных решений позволит автопроизводителям и автопаркам существенно сократить расходы на обслуживание. По оценке Michelin, совокупный экономический эффект от использования технологии к 2030 году может достигнуть $1,68 млрд.