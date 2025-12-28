В Баку состоялся концерт, посвященный Дню cолидарности азербайджанцев мира и Новому году

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый Дню солидарности азербайджанцев мира и наступающему Новому году. Вечер, наполненный духом классической музыки и праздничным настроением, подарил слушателям яркие впечатления, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра Азербайджана имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова прозвучали произведения, ставшие музыкальным предвестником нового года.

Программа концерта открылась сюитой из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского - символом новогоднего настроения и зимней сказки. Следующим произведением стал Третий концерт для фортепиано с оркестром d-moll (op. 30) Сергея Рахманинова - одно из самых сложных и эмоционально насыщенных произведений классического репертуара. Его с большим мастерством исполнил талантливый пианист Джамиль Садизаде.

Этот музыкальный вечер стал праздником искусства, посвящённым как классической музыке, так и национальному единству и новым надеждам.

