Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20

Народно-освободительная армия Китая впервые показала пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с борта эсминца типа 055.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Global Times.

"Гиперзвуковая ракета YJ-20 была запущена из одной из ячеек вертикальной пусковой установки (ВПУ). Ракета была запущена методом "холодного" запуска: она была выброшена из ячейки ВПУ до запуска двигателя. Согласно сообщению China Military Bugle, ракета поразила цель", - говорится в материале.

Газета также приводит мнение экспертов о том, что маневренная гиперзвуковая ракета YJ-20 может поражать цели практически под вертикальным углом, что делает ее перехват крайне сложным.