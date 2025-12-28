В Армении очереди за азербайджанским бензином.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью местному телеканалу.

"Покупка азербайджанского бензина очень выгодна для граждан Армении. Я видел призывы к бойкоту, но я также вижу очереди, которые образовались за этим бензином", - сказал он.

Отметим, после решения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принятого в октябре, об отмене ограничений на транзит грузов в Армению, действовавших с периода оккупации, перевозки в соседнюю страну были возобновлены.

В рамках этого процесса в декабре Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила первую поставку нефти местного производства в Армению.

Так, 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95, загруженного в 22 цистерны, отправлено грузовым поездом Азербайджанских железных дорог с Бакинской грузовой станции на станцию ​​Беюк-Кесик.