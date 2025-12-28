В США столкнулись два вертолета - ВИДЕО
Два вертолета столкнулись в воздухе и упали в районе города Хаммонтон в американском штате Нью-Джерси.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает New York Post (NYP).
Авиаинцидент произошел неподалеку от аэропорта Хаммонтона. После столкновения один вертолет упал в лесополосе, второй рухнул в районе городской застройки. На местах происшествия возникли пожары, которые сопровождаются густым черным дымом.
По данным журналистов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Точное количество людей, находившихся на борту воздушных судов, пока не установлено.
На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы. Район происшествия оцеплен. Причины столкновения выясняются, расследование ведут авиационные власти США.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре