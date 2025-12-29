Гороскоп на 29 декабря

Сегодня в гороскопе на первый план обещают выйти финансовые вопросы. Звезды подсказывают, что любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам. Это хороший день для того, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для важных шагов и решений в этой области, вроде переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно - от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды гороскопа советуют Овну не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах - обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.

Телец

Сегодня в голосе Тельца будут то и дело звенеть командирские нотки: он способен горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Тельца стопроцентной уверенностью в том, что он делает, поэтому нежелание окружающих ему помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Тельцу стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ним рядом. В конце концов, он ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Близнецы

Сегодня - хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то - если, конечно, такая необходимость у Близнецов есть. То, о чем Близнецы не решались поговорить, вопросы, которые они стеснялись задать, - все это сегодня они могут сделать без опаски. День склоняет Близнецов к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет им поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Рак

Сегодня уверенность Рака в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Рак и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, сегодня Раку следует быть готовым к переменам, даже если это "всего лишь" перемены в его голове.

Лев

Сегодня Лев будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя Льва вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Лев издевается над ними, - такую массу уточняющих вопросов он способен сегодня задать!

Дева

Сегодня Дева должна решить, от чего ей уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, ее тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, сегодня Деве придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Весы

Сегодня Весы не будут склонны к компромиссам. "Да" - значит "да", "нет" - значит "нет", все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Весы к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые их попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Весам следует избавиться от иллюзии, что они могут кому-то что-то доказать - сегодня это точно не получится.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону не спешить с принятием любых серьезных решений - лучше потратить время на то, чтобы собрать "доказательную базу". Скорее всего, Скорпион чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему сегодня надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Скорпион может смело бросаться в бой!

Стрелец

Сегодня Стрельцу, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Он может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ему новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Стрельца из колеи, звезды гороскопа советуют ему сегодня быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Козерог

Сегодня в общении с окружающими Козерог способен упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет его этот день, не удивительно, если Козерог станет источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказал - быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.

Водолей

Сегодня у Водолея все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Водолей будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Водолей сегодня сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести их к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательные Рыбы сегодня имеют шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, - сегодня у них от Рыб просто не существует тайн!