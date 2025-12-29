95% вопросов по Украине согласованы

Неурегулированными остаются один-два наиболее сложных вопроса соглашения по Украине.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

"Если смотреть в целом, можно сказать 95%, хотя я не люблю оперировать процентами. Я просто считаю, что у нас все идет очень хорошо. Мы действительно можем быть очень близки к результату. Остаются один-два крайне сложных, "колючих" вопроса, но в целом дела продвигаются уверенно", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что значительный прогресс был достигнут не за один день, а в течение последнего месяца.

"Сегодня мы сделали большой шаг вперед, хотя на самом деле основной прогресс был достигнут за последний месяц. Это не процесс одного дня - все гораздо сложнее. Но когда президент говорит о 95%, думаю, что мы действительно можем быть близки к этой цифре", - добавил он.