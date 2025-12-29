https://news.day.az/world/1805942.html Переговоры Трампа и Зеленского продолжатся завтра Президент США Дональд Трамп проведет еще одну встречу со своим украинским коллегой Володимиром Зеленским завтра. Как сообщает Day.Az, об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским во Флориде. "У нас была отличная встреча. Мы значительно продвинулись вперед, возможно, очень близки к результату.
Президент США Дональд Трамп проведет еще одну встречу со своим украинским коллегой Володимиром Зеленским завтра.
Как сообщает Day.Az, об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским во Флориде.
"У нас была отличная встреча. Мы значительно продвинулись вперед, возможно, очень близки к результату. Мы обсудили практически все вопросы - в том числе те, которые ранее поднимались в разговорах с Путиным. Мы вникали в детали тогда и столь же подробно обсудили все сегодня. Мы будем продолжать контакты в ближайшие пару недель, поговорим и завтра", - сказал он.
