В этих районах Баку не будет газа

В некоторых районах Баку будет приостановлено газоснабжение.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ПО "Азеригаз".

"В связи с подключением вновь проложенных газовых линий к действующей сети в Сабаильском и Ясамальском районах, с 10:00 29.12.2025 года газоснабжение в ряде территорий будет временно прекращено", - говорится в сообщении.