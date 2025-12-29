https://news.day.az/society/1805921.html В этих районах Баку не будет газа В некоторых районах Баку будет приостановлено газоснабжение. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ПО "Азеригаз".
В этих районах Баку не будет газа
В некоторых районах Баку будет приостановлено газоснабжение.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ПО "Азеригаз".
"В связи с подключением вновь проложенных газовых линий к действующей сети в Сабаильском и Ясамальском районах, с 10:00 29.12.2025 года газоснабжение в ряде территорий будет временно прекращено", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре