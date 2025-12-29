Вучич сказал, когда пройдут внеочередные парламентские выборы в Сербии

В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы. Белград удовлетворил требование участников митингов.

Как передает Day.Az со ссылкой на KP, об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что выборы состоятся в 2026 году. Он также отметил, что действующее руководство победит на народном голосовании.

"Мы приняли их главное требование - скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы", - заявил Александар Вучич.