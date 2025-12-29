https://news.day.az/world/1805940.html Вучич сказал, когда пройдут внеочередные парламентские выборы в Сербии В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы. Белград удовлетворил требование участников митингов. Как передает Day.Az со ссылкой на KP, об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич. Сербский лидер подчеркнул, что выборы состоятся в 2026 году. Он также отметил, что действующее руководство победит на народном голосовании.
Вучич сказал, когда пройдут внеочередные парламентские выборы в Сербии
В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы. Белград удовлетворил требование участников митингов.
Как передает Day.Az со ссылкой на KP, об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич.
Сербский лидер подчеркнул, что выборы состоятся в 2026 году. Он также отметил, что действующее руководство победит на народном голосовании.
"Мы приняли их главное требование - скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы", - заявил Александар Вучич.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре